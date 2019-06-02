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بعروض مميزة للسيارات والطائرات

اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض

اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض
http://almnatiq.net/?p=736593
المناطق - الرياض

يعايد الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد “تحكم “سكان وزوار مدينة الرياض  بعروض مميزة للسيارات والطائرات اللاسلكية .

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد الأستاذ سعود الفغم أنه وتماشياً مع رؤية 2030 وبناء على توجيه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي الوكيل المساعد عبدالإله الدلاك، وتحفيزهما المستمر فإن الاتحاد ينظم فعالياته بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعزيزاً للتكامل بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الفعاليات تناسب جميع الفئات وتشمل عروض السيارات والطائرات اللاسلكية وعروض نادي فرسان الوطن وتخصيص أماكن للزاور لممارسة الرياضات اللاسلكية ، وكذلك فعاليات مخصصة للأطفال تتضمن مسرح الطفل الترفيهي الذي يتم خلاله تقديم العديد من العروض المحببة لهم وتوزيع الهدايا إضافة إلى الجانب التوعوي المتمثل في معرض مصاحب لمستشفى مدينة الملك سعود “الشريك الطبي للاتحاد “، داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات خلال هذه المناسبة السعيدة في موقع الرياضات اللاسلكية RC شمال الرياض ” بنبان “.

 

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