مدير إسلامية تبوك يبارك للقيادة نجاح القمم الثلاث

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رفع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلاميه والدعوة والارشاد بمنطقة تبوك فضيلة الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي ونيابة عن منسوبو فرع الوزارة التهنئة والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة نجاح القمم الثلاثة المنعقدة في مكة المكرمة القمة الخليجية الطارئه والقمة العربية الطارئه والقمة الإسلامية .

وقال فضيلة الشيخ عبدالله السبيعي

من منطلق المسؤولية الكبيرة والدور المحوري المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعوديه دعا خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإنعقاد القمم الثلاثه التي استضافتها مكة المكرمة بهدف توحيد الصف وخدمة قضايا الأمه العربيه والمنطقة الخليجيه ، و المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وجهودها دائمًا تصب في مصلحة السلم والسلام ونشر الأمن والاستقرار في العالم أجمع ومحاربة الإرهاب .

وذكر أيضا” أن هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها هي في خدمة الإسلام والمسلمين دائمًا. ومما جعلها ذلك -ولله الحمد- أنها مكان يجتمع فيه أبناء الأمتين العربية والإسلامية لجمع الكلمة ووحدة الصف ضد التهديدات الفاشلة من النظام الإيراني للمنطقة وللتجارة العالمية باستهداف خطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي ومحطات النفط في المملكة العربية السعودية ودعم المليشيات الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة وتهديد مكتسباتها ومقدراتها .

وأشاد فضيلته بنتائج ما ورد في البيان الختامي لهذه القمم الثلاث العائدة على شعوب المنطقة بالنفع والفائدة بإذن الله تعالى ، وأكد أن بلادنا المملكة العربية السعودية تبرهن بكل وضوح وجلاء في مواقفها ومبادراتها واهتماماتها أنها بحق رائدة العالم الإسلامي في الذود عن قضاياه والدفاع عن مصالحه المشتركة .

وأكد “السبيعي”

اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عقد هذه القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام، وفي هذا الوقت تحديدًا؛ لما في ذلك من بُعد إيماني وروحانية عالية في شهر رمضان المبارك.

ودعا “السبيعي”

أن يديم الله على البلاد الإسلاميه والعربية والخليجه الأمن والأمان والإستقرار ، وأن يحفظ الله المملكة العربيه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.