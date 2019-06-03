قصف جوي على معسكرين لمليشيا الحوثي في محافظتي إب والضالع

قصف جوي على معسكرين لمليشيا الحوثي في محافظتي إب والضالع

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قصف جوي على معسكرين لمليشيا الحوثي في محافظتي إب والضالع

قصف جوي على معسكرين لمليشيا الحوثي في محافظتي إب والضالع
http://almnatiq.net/?p=736623
المناطق _ عدن

شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات استهدفت معسكرا لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة إب وسط البلاد.
وقال مصدر عسكري إن القصف الجوي طال معسكر الحمزة الذي تسيطر عليه المليشيا الانقلابية، في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوبي شرقي مدينة إب.
وذكر المصدر أن المليشيا تتخذ من المعسكر موقعًا لتدريب عناصرها وارسالهم الى جبهات القتال في محافظة الضالع، وفقًا لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
في غضون ذلك، قصفت مقاتلات التحالف العربي، معسكرا لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء.

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