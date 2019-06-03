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الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة الرئاسة لموسم رمضان المبارك

الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة الرئاسة لموسم رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=736629
المناطق- واس

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشهر رمضان المبارك .
وقال الرئيس العام : ” إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين قد عملت في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الخدمات اللازمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والتيسير عليهم لأداء مناسكهم وصلواتهم في سكينة واطمئنان وأمن بشكل يليق بعظمة المكان وشرف الزمان ” .
وأكد معاليه أن كل ذلك قد تم بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة, ومنوهًا بالجهود التي بذلها العاملون بالرئاسة العامة، والجهات الأمنية المشاركة في حفظ الأمن وإدارة الحشود وتنظيمها بما يكفل للمعتمرين والمصلين والزائرين أمنهم وسلامتهم .
واختتم معاليه تصريحه بالدعاء لله عز وجل الذي منَّ علينا بنعمة الإسلام وبشرف خدمة ضيوف الرحمن ووفق هذي الجهود للنجاح بأن يديم علينا هذه النعم وأن يتقبل منا شهره الكريم وأن يحفظ ولاة أمرنا وأمن بلادنا وأمانها واستقرارها .

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