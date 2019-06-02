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رجال فرع الهلال الأحمر يقدمون 780 وجبة افطار صائم

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إيماناً منهم بدورهم الإنساني والوفاء لزملائهم المتوفين ..

رجال فرع الهلال الأحمر يقدمون 780 وجبة افطار صائم

رجال فرع الهلال الأحمر يقدمون 780 وجبة افطار صائم
http://almnatiq.net/?p=736632
عرعر - خالد الضبيبي
نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم توزيع 780 وجبة إفطار صائم بالتعاون مع شرطة منطقة الحدود الشمالية ، وذلك بالشوارع والطرق الرئيسية بالمنطقة شملت مدينة عرعر ومحافظات رفحاء والعويقيلة وقرى شعبة نصاب وروضة هباس ولينه ، من خلال مشاركة عدد من قيادات ومنسوبي ومتطوعين فرع الهيئة بالمنطقة بتوزيع وجبات الأفطار على المسافرين ، وتقديم بعض الخدمات الطبية الإسعافية في بعض مواقع افطار الصائمين ، تحت اشرف مدير إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ مشعل بن سعد الجارد .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد بن نايف العنزي ، أن مثل هذه الأعمال الإنسانية النبيلة تأتي حرصًا من الهيئة على إبراز دورها الإنساني بتقديم خدماتها الإسعافية والطبية والتطوعية والتوعوية ، بما يتفق مع القيم والتعاليم الإسلامية والأصول المهنية، وتوطيد العلاقة مع الجمهور وهيئة الهلال الأحمر السعودي .
أوضح ذلك : مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة
مساعد غالي العنزي.

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