رجال فرع الهلال الأحمر يقدمون 780 وجبة افطار صائم

عرعر - خالد الضبيبي

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم توزيع 780 وجبة إفطار صائم بالتعاون مع شرطة منطقة الحدود الشمالية ، وذلك بالشوارع والطرق الرئيسية بالمنطقة شملت مدينة عرعر ومحافظات رفحاء والعويقيلة وقرى شعبة نصاب وروضة هباس ولينه ، من خلال مشاركة عدد من قيادات ومنسوبي ومتطوعين فرع الهيئة بالمنطقة بتوزيع وجبات الأفطار على المسافرين ، وتقديم بعض الخدمات الطبية الإسعافية في بعض مواقع افطار الصائمين ، تحت اشرف مدير إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ مشعل بن سعد الجارد .

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد بن نايف العنزي ، أن مثل هذه الأعمال الإنسانية النبيلة تأتي حرصًا من الهيئة على إبراز دورها الإنساني بتقديم خدماتها الإسعافية والطبية والتطوعية والتوعوية ، بما يتفق مع القيم والتعاليم الإسلامية والأصول المهنية، وتوطيد العلاقة مع الجمهور وهيئة الهلال الأحمر السعودي .

أوضح ذلك : مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة

مساعد غالي العنزي.