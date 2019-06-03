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وزير الخارجية : نجاح قمم مكة يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي

وزير الخارجية : نجاح قمم مكة يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي
http://almnatiq.net/?p=736639
المناطق- واس

رفع معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح قمم مكة الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية.
وقال معالي وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن نجاح القمم المباركة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين يعكس الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، وما تحقق في القمم الثلاث نجاح سياسي أكد المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك مواجهة السلوك الإيراني العدواني المتمثل في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة وتعريض الملاحة العالمية في الممرات البحرية للخطر، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين، والرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومن يقف خلفها.
وأضاف معاليه: أن النجاح لا يقتصر على الجانب السياسي وما عززته القمم في التواصل والتشاور والتنسيق، بل امتد إلى حسن التنظيم والذي أسهمت فيه كافة أجهزة الدولة المعنية، والتي مكنت المعتمرين والزوار من أداء عمرتهم وصلواتهم في المسجد الحرام بيسر وسهولة، مع سهولة وسلاسة في تحرك وفود 55 دولة بأمان وتنظيم محكم، وانعقاد ثلاث قمم تاريخية في مكان واحد مما عبر معه الكثير من أعضاء الوفود المشاركة عن إعجابهم الشديد بهذه القدرات والإمكانيات.

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