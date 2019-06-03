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الفريق العمرو : خطة الدفاع المدني نجحت بتضافر الجهود وتكامل العمل بين مختلف القطاعات

الفريق العمرو : خطة الدفاع المدني نجحت بتضافر الجهود وتكامل العمل بين مختلف القطاعات
http://almnatiq.net/?p=736643
المناطق- واس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن نجاحها في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ لشهر رمضان بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ونجاح خطتها التفصيلية التي أعدتها لدرء حالات الخطر ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام، وذلك وفق ما هو معد لها مسبقاً .
وأشاد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بنجاح تنفيذ الخطة التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ، والإسهام في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة في هذه الليلة المباركة وتأمين مراحل الذروة وفق ما كان محدداً.
ورفع الفريق العمرو أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبدالعزيز وزير الداخلية بنجاح خطة أعمال الدفاع المدني لرمضان هذا العام بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة في تعزيز الإجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر المرتبطة باجتماع هذا العدد الكبير من المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف والتدخل السريع والفاعل في التعامل مع كافة البلاغات عن الحوادث.
وأعرب الفريق العمرو عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة لما أولياه من دعم واهتمام بتوفير كل مقومات نجاح خطة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة منذ بداية الشهر الكريم.
وأكد الفريق العمرو في تصريح بهذه المناسبة أن الامكانات الضخمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لرعاية المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف كان لها أطيب الأثر بعد توفيق الله فيما تحقق من نجاح في تنفيذ خطة أعمال الدفاع المدني بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة، حيث لم يتم بحمد الله تسجيل أي حوادث مؤثرة قد تعكر صفو الشهر الكريم أو تمثل خطراً على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار.
وثمن الفريق العمرو للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العمل بروح الفريق الواحد مما أسهم في تحقيق هذا النجاح ، منوها بدور وسائل الإعلام في دعم جهود الدفاع المدني في إيصال رسائل التوعية والتثقيف الوقائي للمعتمرين والزوار .
وختم الفريق العمرو بتوجيه التحية لكل رجال الدفاع المدني المشاركين في تنفيذ الخطة على ما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم الجليلة في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار على أكمل وجه، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الجهود حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر وعودة المعتمرين والزوار سالمين بمشيئة الله تعالى إلى بلدانهم وأوطانهم.

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