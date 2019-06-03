دلائل جديدة على اختطاف الطيار عبدالله الشريف بالفلبين

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قال عم الطيار السعودي المختفي بالفلبين عبدالله الشريف إن منطقة البحث الجوية عنه شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها، وعادة في رحلات التدريب يتم تعبئة الوقود للطائرة بنصف الكمية. وقبل الرحلة التي اختفت بها الطائرة، أصر المدرب على تعبئه الطائرة بحمولة كاملة”، لافتاً إلى أن “اختفاء الطائرة بعد آخر تواصل مع البرج لا يكون إلا بفعل فاعل”.

وأوضح أنه “بعد أن تم مسح الجزيرة التي كانت تحلق حولها الطائرة، والبحث عن طريق السونار داخل البحر بمساحة إجمالية بلغت 21 كلم، عبر فريق عمليات، والحصول على معدات البحث داخل البحر من القوارب وجهاز السونار وبفريق متخصص للبحث عن أي آثار لحطام الطائرة، وبعد عملية البحث لأيام، تأكدنا بعدم وجود أي حطام أو دلائل تبين تعرض الطائرة لحادث أو حطام كما أشيع، وهذا ما أكده التقنيون والمختصون بعد عمليات البحث”.