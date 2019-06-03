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سفير اليمن لدى المملكة ينوه بنجاح قمم مكة الثلاث

سفير اليمن لدى المملكة ينوه بنجاح قمم مكة الثلاث
http://almnatiq.net/?p=736651
المناطق _ عدن

نوه سفير اليمن لدى المملكة المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي شائع الزنداني بنتائج ونجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها مكة المكرمة، وقال إنها جعلت إيران تقف في مواجهة العالم الإسلامي جراء سياساتها التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد الزنداني في تصريح له اليوم أن قمم مكة المكرمة بعثت رسائل واضحة الدلالة للمستقبل بأن لدى هذه الدول قادة قادرون على حماية أوطانهم وشعوبهم ومصالحهم وقادرون أيضاً على بتر كل يد طامعة أو عابثة بمصالح شعوبهم.
وأشار سفير اليمن لدى المملكة أن تجديد القمتين العربية والإسلامية التأكيد على أمن ووحدة واستقرار اليمن وتقديم الدعم اللامحدود لقيادتها الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وترحيبها بانعقاد البرلمان في سيئون يعد مكسبا مهما في لحظة حرجة يثمنها الشعب اليمني ويأخذها بالاعتبار، كونها تمثل دعمًا سياسيًا ومعنويًا له في معركته المصيرية.

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