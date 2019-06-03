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سمو وزير الثقافة يطلق إسم طلال مداح على مسرح المفتاحة

سمو وزير الثقافة يطلق إسم طلال مداح على مسرح المفتاحة
http://almnatiq.net/?p=736660
المناطق _ الرياض

أطلق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على المسرح في مركز الملك فهد الثقافي في أبها (قرية المفتاحة)، تكريماً لمسيرته الفنية الغنية الفارقة في تاريخ الأغنية السعودية.
وتسلمت وزارة الثقافة مسؤولية الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي قرية المفتاحة في أبها وتشغيلها وصيانتها في الثالث من مايو المنصرم.
وتعمل الوزارة على تطوير القرية التي تعد قيمة ثقافية وطنية مهمة، وإحياء فعالياتها بالتكامل مع إمارة منطقة عسير.
ورغم عمر قرية المفتاحة العتيق، إلا أن فكرة استثمارها سياحياً بدأت من مطلع التسعينيات الميلادية، ما أحالها إلى أحد أهم المعالم السياحية والثقافية حينها في المملكة، وتحول مركز الملك فهد الثقافي ومقر المفتاحة الأثري ومحلات الحِرف، إضافة إلى مسرح المفتاحة الذي يعد من أكبر المسارح في المملكة ويحتوي على 3500 مقعد إلى وجهة إبداعية وثقافية بارزة في المملكة.

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