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سمو نائب أمير منطقة جازان يبحث مع وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا

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سمو نائب أمير منطقة جازان يبحث مع وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا

سمو نائب أمير منطقة جازان يبحث مع وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا
http://almnatiq.net/?p=736663
المناطق _ جازان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بمعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح .
واستهل سمو نائب أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة أكد فيها أن عقد اللقاء جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لبحث متابعة ومناقشة أسباب انقطاع خدمة الكهرباء بمنطقة جازان والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة لأهالي المنطقة , والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء ,راجياً العون والتوفيق للجميع .
وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة والعمل على تلافي انقطاعات التيار الكهربائية مستقبلا , موجهاً سموه بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل , بما يلبي احتياجات الأهالي من الكهرباء والتي تخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة .
وأكد معالي الوزير الفالح من جانبه دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لمشروعات خدمات الوزارة بالمنطقة.
كما تم خلال اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان والتوسع بالمشروعات والخدمات وسبل تطويرها والخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء المنطقة والمقيمين بها, والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, والسبل الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات .

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