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تعليم تبوك يعتمد إيداع مخصصات الميزانية التشغيلية بأكثر من 8 ملايين

تعليم تبوك يعتمد إيداع مخصصات الميزانية التشغيلية بأكثر من 8 ملايين

منطقة تبوك
كشافة تعليم جدة تستقبل وتودع المعتمرين في مطار جدة

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تعليم تبوك يعتمد إيداع مخصصات الميزانية التشغيلية بأكثر من 8 ملايين

تعليم تبوك يعتمد إيداع مخصصات الميزانية التشغيلية بأكثر من 8 ملايين
http://almnatiq.net/?p=736679
المناطق _ تبوك
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم إيداع مخصصات الميزانية التشغيلية لبند النظافة لمدارس مدينة تبوك (بنين) ومدارس أملج والبدع (بنين وبنات) ومدارس الوجه المنقولة من تعليم العلا بمبلغ (8.733.510 ) ثمانية ملايين وسبعمئة وثلاث وثلاثون ألف وخمسمئة وعشرة ريالات.
وقدم المدير العام شكره وتقديره لفريق العمل في إدارات الشؤون المالية والموارد البشرية والقيادة المدرسية مشيراً إلى تظافر الجهود في هذا الصدد وحث على مواصلة الجهود ومتابعة إيداع المخصصات المالية كافة في أوقاتها المحددة بعد انتهاء إجراءات اعتمادها

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