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مسؤول ياباني سابق يقتل ابنه خوفا من اتجاهه لإيذاء الآخرين

مسؤول ياباني سابق يقتل ابنه خوفا من اتجاهه لإيذاء الآخرين
http://almnatiq.net/?p=736693
المناطق_وكالات

ذكر تقرير إعلامي اليوم الاثنين أن هجوم الطعن الأخير الذي وقع في اليابان دفع مسؤول سابق 76 عاما لقتل ابنه بسبب شعوره بالقلق البلبغ من إمكانية اتجاهه لإيذاء الآخرين.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه جرى إلقاء القبض على هيدياكي كومازاوا، الذي كان يعمل بوزارة الزراعة، السبت الماضي، بعدما طعن ابنه / 44 عاما/ حتى الموت في منزلهما في طوكيو.

وقال كومازاوا، الذي شغل منصب سفير اليابان في جمهورية التشيك في الفترة ما بين 2005 و 2008، للشرطة إن الدافع وراء قتل ابنه هو انسحاب هذا الابن من الحياة الاجتماعية وسلوكه العنيف.

وأضاف أن ابنه” انسحب من الحياة الاجتماعية وأظهر سلوكا عنيفا” تجاهه وتجاه زوجته.

ويأتي هذه الحادث بعد أقبل من أسبوع من شن رجل هجوم بسكين استهدف شخصين بالغين و 18 طفلا في حافلة مدرسية بمدينة كاواساكي بالقرب من طوكيو، مما أسفر عن مقتل شخصين وسيدة وإصابة 17 من طلاب المدرسة.

وتردد أن المشتبه به / 51 عاما/ الذي طعن نفسه وتوفى في المستشفى، كان يعاني أيضا من الانسحاب من الحياة الاجتماعية، فقد كان نادرا ما يغادر منزله.

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