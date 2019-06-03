شاهد.. “المسند” يصدم “المديفر”: آدم ليس أول البشر.. وهذا هو الدليل

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، إن سيدنا آدم عليه السلام ليس أول البشر.

وأوضح خلال لقاءه ببرنامج ” الليوان ”الذي يقدمه عبد الله المديفر على روتانا خليجية، أن هناك كائنات ” بشرية عاقلة ” سبقت وجود سيدنا آدم عليه السلام، مستشهدًا بقول الله تعالى: ” وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ” .

وأضاف: ”في الآية الملائكة سألوا الله بأنه سيجعل من يفسد ويسفك الدماء وهذا دليل على أن الكائنات التي وجدت قبل آدم كانت عاقلة ” ،مضيفًا : ” كلمة خليفة، دليل أيضًا على وجود من سبق سيدنا آدم، وأنه خلفا لها”.

واستشهد المسند أيضًا بكتاب ” البداية والنهاية ” لابن كثير، الذي ذكر أن قبل آدم كان هناك أمتان تقاتلتا وسفكتا الدماء وسلط الله عليهما الجن وقتلوهما وانقرضا، مشيرًا إلى أن علماء الآثار في إثيوبيا اكتشفوا آثارًا لهذه الكائنات.