تطورات جديدة تعصف بالحلول السلمية في السودان

المناطق_وكالات

قالت المعارضة السودانية، الخميس، إن قوات أمنية تحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك الأحداث المستمرة.

وكانت المعارضة السودانية ذكرت أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في “محاولة لفض الاعتصام” المستمر منذ أبريل الماضي، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير.

وذكرت مصادر طبية، من جانبها، مقتل اثنين وأصيب آخرون في محاولة فض الاعتصام.

عصيان شامل

ودعا تجمع المهنيين السودانيين “المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام”، ومع تصاعد الأوضاع في محيط الاعتصام، دعا التجمع إلى عصيان مدني شامل في البلاد.

وقال في تغريدة على تويتر، قال التجمع:”ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل”.

وأفادت وكالة “رويترز” بانتشار كبير لقوات الأمن السوادنية في وسط الخرطوم، قبل أن تغلق عددا من الشوارع في المنطقة.