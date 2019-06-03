إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٤ صالونات حلاقة بحفر الباطن

المناطق_عبدالله السعيدي

تواصل أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الرقابية على متاجر الحلويات ومستودعات الأغذية للتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها وتاريخها ، كما تكثف الجولات على كافة صوالين الحلاقة ومصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية كما تم خلال الجولات المكثفة إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٤ صالونات حلاقة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتؤكد الأمانة تطبيق الغرامات بحق المخالفين .

ودعا أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.