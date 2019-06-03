احدث الأخبار

سياحة الجوف تنظم إفطار جماعي بحي الضلع الأثري
منطقة الجوف
 “الغذاء والدواء” تضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان في الرياض والقصيم وحائل
أبرز المواد
 ” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض
منطقة الرياض
 أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان
منطقة مكة المكرمة
 تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 الجنابي والخناجر فن عريق على خارطة السياحة التراثية في نجران
أبرز المواد
 إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٤ صالونات حلاقة بحفر الباطن
أبرز المواد
 بناء تنفق أكثر من ٤ ملايين ريال على الأيتام خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 ديوانية فرحان الجربا تستضيف ندوة (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء)
منطقة الرياض
 ولي العهد يرأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير تبوك يؤدي بمشيئة الله صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين
أبرز المواد
 تدمير آليات عسكرية للحوثيين شمالي الضالع
دولي
سياحة الجوف تنظم إفطار جماعي بحي الضلع الأثري

سياحة الجوف تنظم إفطار جماعي بحي الضلع الأثري

منطقة الجوف
“الغذاء والدواء” تضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان في الرياض والقصيم وحائل

“الغذاء والدواء” تضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان في الرياض والقصيم وحائل

أبرز المواد
” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض

” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض

منطقة الرياض
أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان

أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان

منطقة مكة المكرمة

إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٤ صالونات حلاقة بحفر الباطن

إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٤ صالونات حلاقة بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=736723
المناطق_عبدالله السعيدي 
تواصل أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الرقابية على متاجر الحلويات ومستودعات الأغذية للتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها وتاريخها ، كما تكثف الجولات على كافة صوالين الحلاقة ومصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية كما تم خلال الجولات المكثفة إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٤ صالونات حلاقة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتؤكد الأمانة تطبيق الغرامات بحق المخالفين .
ودعا أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان في الرياض والقصيم وحائل

“الغذاء والدواء” تضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان في الرياض والقصيم وحائل
تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
الجنابي والخناجر فن عريق على خارطة السياحة التراثية في نجران

الجنابي والخناجر فن عريق على خارطة السياحة التراثية في نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*