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سياحة الجوف تنظم إفطار جماعي بحي الضلع الأثري

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بناء تنفق أكثر من ٤ ملايين ريال على الأيتام خلال شهر رمضان المبارك

بناء تنفق أكثر من ٤ ملايين ريال على الأيتام خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=736728
المناطق_الدمام

انفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على الأيتام وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك مبلغ (٤،١٧٢،٥٥٩) أربعة ملايين ومئة واثنان وسبعون الفاً وخمسمائة وتعسة وخمسون ريالاً توزعت على ١٨ خدمة للأيتام منها كفالة الأيتام وتأمين مستلزمات شهر رمضان الغذائية من خلال مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد وإيجار المنازل وشراء أجهزة كهربائية وسداد فواتير الخدمات ومساعدة الزواج بالإضافة للبرامج والأنشطة لتأهيل للمساهمة في تمكين الأيتام وأعانتهم على الاعتماد على أنفسهم وبعض الخدمات الأخرى .

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن جمعية بناء سعت لتأمين كافة احتياجات اسر الأيتام خلال شهر رمضان بالإضافة للجوانب الأخرى مثل التدريب وإيجار المنازل والتأمين الطبي وسداد فواتير الخدمات ، وتتاح الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة في دعم هذه المشاريع مثل مشروع السلة الرمضانية وكسوة العيد .

وأضاف : نحن نحرص في بناء على عدم الإكتفاء بتقديم الدعم المادي فقط، وإنما نسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية، وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون اليتيم مواطناً صالحاً ومنتجاً في المجتمع.

 

يذكر أن جمعية بناء ترعى اليوم أكثر من ثلاثة الاف يتيم ويتيمة وأرملة , انفقت على رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم خلال عام 2018م مبلغ سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال , ليصل إجمالي ما أنفقته الجمعية خلال مسيرتها منذ عام 2012م إلى اليوم أكثر من (159) مائة وتسعة وخمسون مليون ريال .. عملت خلالها الجمعية على بناء شخصية اليتيم وأسرته البناء الأمثل ليصبح قادراً على الإعتماد على نفسه من خلال تهيئته وتدريبية ايماناً بأن الإستثمار في الإنسان هو الهدف الأول الذي نسعى لتحقيقه .

 

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