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سياحة الجوف تنظم إفطار جماعي بحي الضلع الأثري

سياحة الجوف تنظم إفطار جماعي بحي الضلع الأثري

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“الغذاء والدواء” تضبط 122 طناً منتجات غذائية مخالفة خلال رمضان في الرياض والقصيم وحائل

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ديوانية فرحان الجربا تستضيف ندوة (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء)

ديوانية فرحان الجربا تستضيف ندوة (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء)
http://almnatiq.net/?p=736729
المناطق_الرياض
استضاف الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا بمنزله بمدينة الرياض ندوة بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الامير محمد بن سلمان ولاية العهد بعنوان ( ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء ) بحضور نخبة من المثقفين والمحللين الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين من دول الخليج والوطن العربي حيث شارك بالندوة من دولة الكويت كل من الدكتور عايد المناع المحلل السياسي والإعلامي الدكتور محمد الملا ومن المملكة كل من جابر القرني مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الحرس الوطني والمقدم محمد العمري المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني والدكتور عبد الله العساف المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والعميد الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والدكتور  أحمد الأنصاري الباحث بالشؤون الدولية والدكتور  محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقاً والعميد منيف عماش الحربي المحلل السياسي والإعلامي راجح الحارثي مذيع قناة الام  بي  سي والدكتور حمدان الشهري المحال السياسي واللواء طيار محمد القبيبان محلل استراتيجي وعسكري والأستاذ حمود الرويس المحلل الاستراتيجي والسياسي والإعلامي سعيد العجل والإعلامي صعب الرشيدي والإعلامي جيلاني الشمراني والإعلامي مرزوق العويمري و من جمهورية العراق الإعلامي مقداد الحمدان.
هذا وادار الندوة الاعلامي مفرح الشقيقي،
حيث تطرق المتحدثين للعديد من إنجازات سمو ولي العهد خلال العامين الماضيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعسكرية مؤكدين بانه وبدعم خادم الحرمين الشريفين  لرؤية سمو ولي العهد تجعله رجل المرحلة وقائد التغيير في الشرق الاوسط كافة مؤكدين على ان ما حققه سموه خلال العاميين الماضيين كان يتطلب عشرات السنين لتحقيق هذه النقلة النوعية التي تعيشها المملكة حالياً..

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