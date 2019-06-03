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تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=736734
المناطق_جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة و العيدابي وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.

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