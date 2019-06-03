الجنابي والخناجر فن عريق على خارطة السياحة التراثية في نجران

المناطق_نجران

يعتبر سوق الجنابي والخناجر من أهم الأسواق التراثية في منطقة نجران، ويحظى بزيارة الوفود الرسمية والسياح من داخل المملكة وخارجها.

وتعد الجنبية والخنجر النجرانية هي الأكثر حضوراً لدى المواطنين منذ عقود، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل الأهالي الذين يحرصون على شراء واقتناء الجنابي النجرانية والحفاظ عليها، وحملها في المناسبات، والتي تعتبر رمزاً تاريخياً لهذه المنطقة.

وتمثل صناعة وصقل الجنابي علامة بارزة على خارطة السياحة “التراثية والشعبية” في منطقة نجران، وتعد صناعة وصقل الجنابي والخناجر في سوق “أبا السعود” بالقرب من قصر الإمارة التاريخي، من أهم الصناعات الحرفية، والتي يعتبرها الأهالي إرثاً تاريخياً، وتحظى باهتمام كبير من الأهالي وزوار المنطقة.

واقتناء الجنبية النجرانية هو جزء لا يتجزأ من التراث العريق لهذه المنطقة الغالية من الوطن، ورمزاً للأبناء من الآباء والأجداد، حيث أن أهالي منطقة نجران حريصون على اقتناء الجنابي والخناجر والحفاظ عليها مهما بلغت التكاليف، معتبرين ذلك من العادات الأصيلة لأبناء المنطقة، وتصل أسعار الجنابي والخناجر إلى مبالغ كبيرة، خاصة ذات المواصفات الجيدة. ويصل سعر بعضها 150 ألف ريال، والسعر الأدنى لا يقل عن عشرة آلاف ريال لبعض الأنواع، حسب مواصفات الجنبية، وهي التي تعطيها القيمة السوقية حسب جودتها.

وتتعدد أنواع الجنابي والخناجر، فمنها الجنبية ذات الفصوص المتعددة، والجنبية الذرور، والجنبية الدرما، أما بالنسبة للخنجر النجراني فله أشكال مختلفة، وتتميز بزخارف ونقوش فنية تظهر طابع الخنجر النجراني. أما رأس الجنبية أو الخنجر المعروف بـ (المقبض) فهو ما يميز جودة الجنبية، ويصنع من أنواع عدة أهمها (الزراف)، وهو من أفضل الأنواع، والنوع الآخر يصنع من قرون بعض الحيوان، وترصع المقابض بقطع من الذهب، أو الفضة، مما يكسبها جمالاً، أما الطوق وصدر الخنجر فيغطى بصفائح وأسلاك دقيقة، وحلقات من الذهب أو الفضة، بطريقة ومهارة عالية، وبالنسبة لـ (السلة) فلها أنواع، أبرزها ما يسمى بـ (المسمار الهندي ــ الحضرمي).

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن صناعة وتسويق الجنابي والخناجر يعد من مقومات الجذب السياحي، مبيناً أن الهيئة تحرص على إبراز ودعم هذا الموروث الأصيل الذي يعتبر من أهم الحرف اليدوية بالمنطقة.