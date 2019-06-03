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أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان

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أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان

أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان
http://almnatiq.net/?p=736745
المناطق - مكة المكرمة

قدَم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، شكرهما للجهات المشاركة في موسم رمضان للعام الحالي 1440 هـ نظير جهودها في إنجاح خطة رمضان ، فيما خصّ سموهما بالشكر رجال الأمن المشاركين في تنفيذ الخطة.
وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، الجهات المشاركة في أعمال شهر رمضان، بحلول عيد الفطر المبارك، مثمنين الجهود المبذولة لكافة القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن (مصلين ومعتمرين) خلال الشهر الكريم ، ماكان له الأثر الأكبر -بعد توفيق الله- ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، من إمكانات ومشاريع وخدمات أسهمت في تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان، مشيدين في ذات الوقت بجهود الجهات التي شاركت في إعداد وتنظيم القمم الثلاث (الخليجية،العربية،الإسلامية) المنعقدة بمكة المكرمة ليلتي 26 ، 27 من رمضان لهذا العام.
وخصّ أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، رجال الأمن بالشكر والتقدير، مشيدين بجهود كافة القطاعات الأمنية التي شاركت في أعمال شهر رمضان لهذا العام، ما مكّن -ولله الحمد- ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن واطمئنان، والوصول إلى المسجد الحرام بكل انسيابية من المداخل الرئيسية للعاصمة المقدسة، وضبط الحركة المرورية والنواحي الأمنية ومتابعة حركة الحشود.
ونوه سموهما إلى التميّز الذي اتسم به أداء الجهات المشاركة والتفاعل والتكامل مع الإمارة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتكامل والرفع بالملاحظات والمقترحات، وصولاً لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها ورفع مستوى الأداء في المواسم المقبلة.

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