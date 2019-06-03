احدث الأخبار

” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض
منطقة الرياض
 أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان
منطقة مكة المكرمة
 تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
أبرز المواد
 الجنابي والخناجر فن عريق على خارطة السياحة التراثية في نجران
أبرز المواد
 إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلو من المواد الغذائية وإغلاق ٤ صالونات حلاقة بحفر الباطن
أبرز المواد
 بناء تنفق أكثر من ٤ ملايين ريال على الأيتام خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 ديوانية فرحان الجربا تستضيف ندوة (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء)
منطقة الرياض
 ولي العهد يرأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمير تبوك يؤدي بمشيئة الله صلاة العيد مع جموع المصلين ويستقبل المهنئين
أبرز المواد
 تدمير آليات عسكرية للحوثيين شمالي الضالع
دولي
 رسالة انتحار غامضة تثير الهلع داخل جامعة مصرية .. واستنفار للجهات الأمنية
منوعات
 عضو كبار العلماء يعلّق على اختلاف الفلكيين في تعيين دخول شهر شوال
أبرز المواد
” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض

” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض

منطقة الرياض
أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان

أمير مكة ونائبه يشكران الجهات المشاركة في موسم رمضان

منطقة مكة المكرمة
تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

أبرز المواد
الجنابي والخناجر فن عريق على خارطة السياحة التراثية في نجران

الجنابي والخناجر فن عريق على خارطة السياحة التراثية في نجران

أبرز المواد

أستفاد منها 1000 شخص

” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض

” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=736758
الرياض - فالح الدوسري

نظم فريق جود السعودية بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية بالمشاركة في حملة كسوة العيد للأسر المحتاجة وذلك يوم الجمعة ويوم السبت الماضي في منطقة الرياض حيث وصل عدد المستفيدين 1000 شخص وتفرز الملابس بأنواعها (الرجال – نساء – أطفال – مواليد) لترتيبها من أجل الأسر المتواجدة.

وبينت مشرفة فريق جود السعودية التطوعي حصة المزروع ان هذا الفريق التطوعي يشق طريقاً مغايراً للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1440 هـ على طريقتهم الخاصة، وذلك من خلال عملهم التطوعي الذي آثروا أن يفرحوا به الكثير من الأسر المتعففة من خلال مبادرة «كسوة العيد» .

مشيرًة ان المشاركة في العمل التطوعي علّمها الأساليب المثلى للتعامل مع الناس، في وقت لمست أثرها في حياتها الشخصية والعملية، ولذلك تنهمك في تسليم كسوة العيد على تلك العائلات المحتاجة التي تشعر برونق العيد حينما تصل إليهم تلك الصناديق.

مقدمة شكرًها للفريق على جهودهم المبذولة في إسعاد الأسر المتعففة وان يكتب لهم الأجر والمثوبة .

وأوضح أحد المتطوعين وقيان الدوسري ان كسوة العيد تأتي لرسم الفرحة والبسمة لدى أفراد تلك الأسر المتعففة للوقوف في جانب المحتاج بمساعدتهم وقضاء حوائجهم ، ومنحهم فرحة العيد ، مشيراً إلى أن أجمل ما في التطوع أن الشخص يقدم وقته وجهده لمثل هذه الأعمال الإنسانية الخيرية .

روابط ذات صلة

ديوانية فرحان الجربا تستضيف ندوة (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء)

ديوانية فرحان الجربا تستضيف ندوة (ولاء يتجدد لقادة وطن يعانق عنان السماء)
الجبير : الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها

الجبير : الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها
“ليته لم يحضر”.. تغريدة مثيرة لمفكر إماراتي حول مشاركة رئيس وزراء قطر بقمم مكة

“ليته لم يحضر”.. تغريدة مثيرة لمفكر إماراتي حول مشاركة رئيس وزراء قطر بقمم مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*