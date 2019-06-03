” كسوة العيد ” ترسم الفرحة والإبتسامة للأسر المتعففة بالرياض

الرياض - فالح الدوسري

نظم فريق جود السعودية بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية بالمشاركة في حملة كسوة العيد للأسر المحتاجة وذلك يوم الجمعة ويوم السبت الماضي في منطقة الرياض حيث وصل عدد المستفيدين 1000 شخص وتفرز الملابس بأنواعها (الرجال – نساء – أطفال – مواليد) لترتيبها من أجل الأسر المتواجدة.

وبينت مشرفة فريق جود السعودية التطوعي حصة المزروع ان هذا الفريق التطوعي يشق طريقاً مغايراً للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1440 هـ على طريقتهم الخاصة، وذلك من خلال عملهم التطوعي الذي آثروا أن يفرحوا به الكثير من الأسر المتعففة من خلال مبادرة «كسوة العيد» .

مشيرًة ان المشاركة في العمل التطوعي علّمها الأساليب المثلى للتعامل مع الناس، في وقت لمست أثرها في حياتها الشخصية والعملية، ولذلك تنهمك في تسليم كسوة العيد على تلك العائلات المحتاجة التي تشعر برونق العيد حينما تصل إليهم تلك الصناديق.

مقدمة شكرًها للفريق على جهودهم المبذولة في إسعاد الأسر المتعففة وان يكتب لهم الأجر والمثوبة .

وأوضح أحد المتطوعين وقيان الدوسري ان كسوة العيد تأتي لرسم الفرحة والبسمة لدى أفراد تلك الأسر المتعففة للوقوف في جانب المحتاج بمساعدتهم وقضاء حوائجهم ، ومنحهم فرحة العيد ، مشيراً إلى أن أجمل ما في التطوع أن الشخص يقدم وقته وجهده لمثل هذه الأعمال الإنسانية الخيرية .

