أمانة عسير ترفع جاهزيتها خلال عيد الفطر بـ 5 الاف من القوى البشرية

المناطق - عسير

خصصت أمانة منطقة عسير أكثر من 5 آلاف موظف وعامل تدعمهم أكثر من 1003 آلية ومعدة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة الأسواق والمسالخ ومواقع احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي وزوار مدينة أبها طوال أيام العيد.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الخطة التشغيلية المعتمد تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك تضمن تحقيق أرقى مستويات الجودة بمدينة أبها.

وتوزعت الخطة ما بين أعمال التهيئة والنظافة لعدد من المواقع مثل المسالخ ومواقع احتفالات العيد التي تقيمها أمانة منطقة عسير إضافة الى تهيئة الحدائق والمنتزهات العامة والساحات البلدية، من خلال نشر 232 فرقة عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة والتهيئة .

مردفا الى ان الأمانة قد خصصت نحو 5.542 ألف موظف وعامل مدعمين بأكثر من 1003 ألية ومعدة متنوعة لتنفيذ الخطة التشغيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه تم تغطية جميع الأسواق العامة والشعبية بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها طوال أيام العيد من خلال زيادة عدد ساعات العمل ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة بالأسواق والمواقع المحيطة بها، حيث تم تخصيص 127 فرقة رقابية ميدانية خلال أيام العيد بينما تم تنفيذ أكثر من 1.416 جولة ميدانية رقابية لضمان سلامة الأسواق قبل حلول عيد الفطر المبارك مع استمرارها خلال أيام العيد.

منبها بأن الأمانة قد جندت كافة الإمكانيات وقامت بتكثيف نشاطها لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات من أجل توفير بيئة صحية.

وقال الدكتور وليد الحميدي اننا نرحب باستفسارات ومقترحات وشكاوى المواطنين، في حال ملاحظة أي قصور في الخدمات البلدية المقدمة من خلال التواصل مع طوارئ الأمانة 940 على مدار الساعة، لاسيما وأن الأمانة قد رفعت جاهزية الفرق للتعامل مع أي شكوى أو ملاحظة.

الجدير بالذكر فإن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قد وجه بتكثيف أعمال الأمانة خلال إجازة ‎عيد الفطر المبارك حرصا منه على استمرار تقديم الخدمات للأهالي والزوار على الوجه المطلوب.