أمير نجران يقر دعم محطة كهرباء نجران وتعزيز الربط الكهربائي مع منطقة عسير

المناطق - نجران

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، وتوفير ما لديها في سبيل راحة المواطن الكريم، وهو الأمر الذي يعظّم المسؤولية على كل الجهات.

وأبدى سموه اطمئنانه من عودة الكهرباء إلى جميع أحياء المدينة والمحافظات والمراكز المتضررة، ظهر اليوم، وتغذية المنطقة بالكامل، نتيجة اتصالات مستمرة ومتواصلة خلال اليوميين الماضيين مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، حيث تم بحث جملة من الحلول،من بينها ضرورة إيجاد مصادر بديلة احتياطية لإمداد المنطقة بالكهرباء،ونتج عن ذلك إقرار دعم محطة كهرباء نجران ،ودراسة مشروع ربط كهرباء منطقة نجران بمحطة وادي الدواسر مع دعم محطة محافظة شرورة وربطها، إضافة إلى تعزيز الربط الكهربائي مع منطقة عسير.

وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الكهرباء لم تعد مجرد ضرورة اليوم، إنما أصبحت كل الضرورات مرتبطة بها، وهو ما تجلى خلال هذين اليومين في تأثر الخدمات الصحية والتجارية والمرورية والبلدية وغيرها.

وثمّن سموه تفاعل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منذ بداية الحدث، وتواصله المستمر على مدار الساعة، وتصديه للحل الآني والمستقبلي، وإبداء أسفه الشديد لأهالي منطقة نجران على ما حصل، واعتماد تعويض المتضررين بخصم ربع إجمالي فاتورة الاستهلاك للشهر الميلادي الجاري، فضلاً عن اعتذاره بشجاعة انطلقت من مبدأ الوضوح والشفافية الذي تنتهجه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله-.