غرفة أبها : الأمير محمد بن سلمان يمثل التوجه نحو المستقبل المشرق للمملكة

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تحدث رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤكدا على أن سموه يقود مسيرة التحديث وبرنامج التحول الكبير الذي تشهده المملكة، إذ إن النجاحات المتوالية والإنجازات غير المسبوقة، في إطار السبق الريادي الذي قدّمه سموه، من خلال إطلاق “رؤية المملكة 2030″، لتكون هذه الخطوة المباركة أولى لبنات الخير في بناء مستقبل حضاري متقدم محافظٍ على ماض عريق من الأصالة والمجد.

مشيراً إلى أن التوجهات الحكيمة والرشيدة التي أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم في ضخ الدماء الشابة والواعدة بأجهزة ومفاصل المملكة لتقدم الجهود والأعمال الجديدة والمتطورة والمفيدة للوطن، لافتا إلى أن تولي سمو ولي العهد كان له أكبر الأثر على قطاع الأعمال والاقتصاد بمختلف مجالاته وشرائحه لما يتمتع به سمو ولي العهد من صفات رائدة وعبقرية اقتصادية واستثمارية وسياسية تميزه في معظم المهام التي أوكلت إلى سموه وقد أنجزها بكل جهد ومثابرة شهد لها الجميع ، ومما يؤكد توجه المملكة نحو المستقبل المشرق بإذن الله. مبينا أن رؤية المملكة تدعم مبدأ الوطن الطموح الذي ننشده وهو لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعاً أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك، في الوطن الذي ننشده، يجب أن نعمل جميعا باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا،ونسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمّل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال .

ويتابع مؤكدأ على أن المملكة تعيش مرحلة تاريخية ومفصلية من التطور الشامل، وقد ترجمت هذه المرحلة في رؤيتها 2030 ، وهذا بلا شك يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني ويمثل خارطة وأهداف المملكة في التنمية للسنوات القادمة، واختتم الحويزي تصريحه سائلاً المولى عز وجل التوفيق والنجاح للقيادة الرشيدة في رسم الخطط الاستراتيجية المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والتنموية والاجتماعية.