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السودان.. فض “اعتصام القيادة” بالكامل

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السودان.. فض “اعتصام القيادة” بالكامل

السودان.. فض “اعتصام القيادة” بالكامل
http://almnatiq.net/?p=736802
المناطق - وكالات

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، إن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم “تم فضه بالكامل” من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.

وأوضحت قوى الحرية والتغيير أن 13 شخصا قتلوا، وأصيب أكثر من 100 آخرين في الأحداث التي جرت صباح الاثنين.

كما أعلنت الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي، ودعت إلى العصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارا من اليوم 3 يونيو 2019، احتجاجا على فض الاعتصام.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، “ما حدث اليوم أنهى مسار الحوار”. وفقا لسكاي نيوز عربية:

من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات السودانية “لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة”، مشيرا إلى أنها استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

وتابع: “هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا”.

ولفت الفريق شمس الدين كباشي إلى أن “الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع”.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وكالة “رويترز”، صباح الاثنين، عشرات المعتصمين وهم يفرون من موقع الاعتصام في محيط قيادة الجيش بالعاصمة السودانية، على وقع إطلاق النار.

وكانت المعارضة السودانية قالت في وقت سابق إن قوات أمنية بدأت في وقت مبكر اليوم في فض الاعتصام المستمر منذ أبريل الماضي في الخرطوم.

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