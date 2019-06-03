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تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف وشرطة الجموم يسفر عن ضبط مصنع للعرق المسكر

تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف وشرطة الجموم يسفر عن ضبط مصنع للعرق المسكر
http://almnatiq.net/?p=736805
المناطق - الجموم

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم وشرطة المحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للعرق المسكر في إحدى ضواحي المحافظة، تديره مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية.
فبعد ورود بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم تم إحالة البلاغ للشرطة حيث تم الضبط من قبل الجهات الأمنية، وتم اتلاف المضبوطات من قبل الجهة المعنية بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.
صرح بذلك فضيلة الناطق الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ سالم بن عبيد الصواط

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