مصر للطيران تلغي “رحلة الخرطوم” وسط تصاعد الأحداث

المناطق - وكالات

ألغت شركة مصر للطيران رحلة كانت متجهة إلى الخرطوم، الاثنين، وسط تصاعد وتيرة الأحداث في السودان بعد محاولة فض اعتصام لمحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقالت مصر للطيران في بيان إن الرحلة التي كانت مقررة الاثنين ألغيت “نظرا للأحداث الجارية في السودان”.

وأضافت الشركة المصرية: “مركز العمليات المتكامل التابع للخطوط الجوية يتابع تطورات الموقف أولا بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن”.

وفي الخرطوم، أفادت مصادر محلية بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، الاثنين، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على محاولة فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط العاصمة.

وأوضحت المصادر أن توقف الرحلات من مطار الخرطوم، سببه عدم تمكن موظفي المطار من الوصول إلى أماكن عملهم، وتعثر حركة المواصلات بسبب التظاهرات وإغلاق عدد من الطرق بالحواجز.

وقال شهود عيان وقادة الاحتجاج وقت الظهيرة، إن قوات الأمن سيطرت على كامل ميدان الاعتصام تقريبا، وفرقت اعتصاما دام شهورا لمطالبة الجيش بالتنازل عن السلطة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت مقتل 13 شخصا، وإصابة أكثر من 100 آخرين في الأحداث التي جرت صباح الاثنين.

وأوضحت أن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم “تم فضه بالكامل” من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.

من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات السودانية “لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة”، مشيرا إلى أنها استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

وتابع: “هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا”.

ولفت الفريق شمس الدين كباشي إلى أن “الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع”.