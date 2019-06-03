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أعضاء بلجنة الترائي بسدير: صعوبات جوية تؤثر في رؤية هلال شوال وإعلان يوم العيد

أعضاء بلجنة الترائي بسدير: صعوبات جوية تؤثر في رؤية هلال شوال وإعلان يوم العيد

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أعضاء بلجنة الترائي بسدير: صعوبات جوية تؤثر في رؤية هلال شوال وإعلان يوم العيد

أعضاء بلجنة الترائي بسدير: صعوبات جوية تؤثر في رؤية هلال شوال وإعلان يوم العيد
http://almnatiq.net/?p=736822
المناطق - الرياض

صرح عدد من أعضاء لجنة الترائي بسدير، بأن ظروف الطقس قد تؤثر على مشاهدة رؤية الهلال، مساء اليوم، الاثنين، مرجحين إتمام شهر رمضان المبارك ثلاثون يومًا، وأن يكون عيد الفطر يوم الأربعاء.

وكان عدد من الخبراء والمهتمين بعلم الفلك والترائي بينوا، في وقت سابق، صعوبة رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، لمكوثه قرابة 6 دقائق بعد قروب الشمس وبإضاءة أقل من 1%، مما سيكون تحديًا كبيرًا للمترائين؛ بسبب صعوبات فلكية ستؤثر في الرؤية فضلًا عن الظروف الجوية.

ووفقًا للتقويم والحساب الفلكي فإن شهر ‫رمضان 29 يومًا؛ إذ حدث الاقتران بين الشمس والقمر ظهر اليوم الاثنين عند الساعة 01:02م، ثم أعقبه ولادة ‫هلال شوال بإذن الله.

‏وفي مساء اليوم، الاثنين، يغرب القمر بعد غروب الشمس في أفق مكة، بنحو 6 دقائق، ويكون ارتفاعه عن الأفق 0.9 درجات‫ ونسبة إضاءته 0.1%، ويقع إلى يسار مغيب الشمس4.3 درجات.

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