السودان على صفيح ساخن.. الأمن يفض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش.. ومخاوف من اندلاع صراع شامل

المناطق.. إسلام داوود

حالة من الاحتقان والغليان تشهدها شوارع وأحياء السودان، بعد أن قامت قوات من الأمن التابعة لجهاز “قوات الدعم السريع” بالتدخل وفضل الاعتصام الذي أقامه محتجون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

ونظم المحتجون اعتصامهم منذ إبريل الماضي من أجل إجبار الرئيس السابق عمر البشير على التنحي وواصل المتظاهرون اعتصامهم، بعد إسقاط البشير للضغط على المجلس العسكري الانتقالي للبلاد ودفعه نحو تسليم السلطة في أقرب وقت.

لكن فيما بعد بدأ الشقاق يدب بين صفوف المجلس العسكري الانتقالي من جهة وقيادة صفوف المعارضة وعلى رأسهم قوى الحرية والتغيير من جهة أخرى، على توزيع المقاعد بين المدنيين والعسكريين في المجلس الانتقالي الذي حاول الطرفين تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد.

خلاف وصل مرحلة اللاعودة اليوم بعد قيام قوات أمنية محسوبة على رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، باقتحام الاعتصام اليوم الاثنين وفض والاعتصام بالقوة مع أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ونجحت قوات الدعم السريع في فض الاعتصام، وسط دعوات من المعارضة لبدء عصيان مدني وإضراب مفتوح في البلاد، فيما يخشى خبراء أن التطورات الأخيرة ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بلد يرزح تحت وطأة الازمات وانهيار كافة مقومات الحياة به.

وحذر خبراء من تداعيات أحداث الخرطوم على الأوضاع السياسية بالبلاد التي عاشت لعقود حروبا أهلية مدمرة، حيث يُخشى من تأثير ما حدث على الأوضاع بمنطقة كردفان ودارفور غرب السودان، وقد يؤدي إلى تصعيد الصراع هناك.

فيما تهدد حالة الإنغلاق السياسي والتأزم الامني والاجتماعي بالخرطوم بانهيار الوضع برمته بالبلاد، وانفجار الأزمة حيث يمكن أن تلعب قوى تابعة للنظام السابق دورا في الانتقام من المعارضة كما يمكن أن تستغل قوات التمرد المتمثلة في جيش تحرير السودان وحركة عبدالواحد نور وغيرها من فصائل التمرد المسلح، الي ربما يشجعها الانفلات الامني بالسودان على الوثب إلى السلطة بطرق غير شرعية.

وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالكثير من الأحداث بالمشهد السوداني، في ظل تباينات الرؤى بين القوى الداخلية، وتصارع الجهات الإقليمية والدولية على الفوز بالخرطوم.