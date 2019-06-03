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قبيل وصوله بريطانيا.. ترمب يصف رئيس بلدية لندن بـ”الفاشل”

قبيل وصوله بريطانيا.. ترمب يصف رئيس بلدية لندن بـ”الفاشل”
http://almnatiq.net/?p=736845
المناطق - وكالات

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن، الاثنين، فوصفه بأنه “فاشل”، بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة.

وكتب ترمب على “تويتر”، بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار “ستانستيد” قرب لندن: “صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضاً جداً تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا”.
وأضاف أنه “فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي”.

استقبلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، في قصر بكنغهام.

ووصل ترمب وميلانيا إلى القصر بطائرة هليكوبتر وهبطا في حديقة الملكة الخلفية. وترتدي ميلانيا ثوباً أنيقاً أبيض اللون تحت الركبة وقبعة من نفس اللون.

ورحب الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وزوجته كاميلا بترمب وزوجته قبل أن يلتقيا بالملكة إليزابيث.

واستقبلت الملكة (93 عاماً) ترمب وزوجته ميلانيا في قصر بكنغهام في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام يحظى فيها باحتفاء ملكي كامل، إذ سيتناول عشاء رسمياً مع الملكة والشاي مع ولي العهد الأمير تشارلز، وسيقوم بجولة في وستمنستر آبي، الكنيسة التي يُتوج فيها ملوك بريطانيا منذ ألف عام.

وكتب ترمب على “تويتر” لدى هبوطه في مطار ستانستيد “أتطلع لأن أكون صديقاً رائعاً للمملكة المتحدة وأتطلع بشدة لزيارتي”.

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