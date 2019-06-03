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اختتام المعسكر الكشفي الرمضاني لخدمة المعتمرين بمكة المكرمة

اختتام المعسكر الكشفي الرمضاني لخدمة المعتمرين بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=736848
مكة المكرمة - مبارك الدوسري

شهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، يوم أمس ، وبحضور الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي الاحتفاء باختتام معسكر خدمة المعتمرين الرمضاني بمكة المكرمة الذي اقيم طيلة شهر رمضان المبارك بمكة المكرمة وشارك فيه أكثر من 1000 كشاف وجوال وقائد يمثلون مختلف قطاعات الجمعية.

وكرم الفهد والحربي خلال الحفل المتميزين من الكشافين والجوالة والوحدات والعشائر الكشفية.

وهنأ الفهد في كلمة له الجميع بنجاح المعسكر وبحلول عيد الفطر المبارك، وبالخدمة التطوعية التي قاموا بها لخدمة ضيوف الرحمن، مثنياً على الجهود التي قاموا بها طيلة الشهر.

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