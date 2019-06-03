الحارثي يتلقى تهنئة رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأبناء (وان افرا) فرناندو دي يارزا

جدة - عادل الزهراني

تعتبر أكبر منظمة للصحافة وتخطط السياسات الإعلامية وتطوير الصناعة في العالم

انتخاب الحارثي عضوا لمجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف (وان افرا)

انتخب مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأبناء (وان افرا) الاستاذ محمد فهد الحارثي بالتصويت, عضوا في مجلس الإدارة, وذلك في اجتماعه الذي عقد اليوم في جلاسكو شمال بريطانيا بالتزامن مع مؤتمر الكونغرس الإعلامي السنوي.

وعبر الحارثي عن سعادته بالمشاركة في مجلس الإدارة, وقال أن تجربة الرابطة العالمية للصحف واسعة وهي تهتم بالصناعة الإعلامية ككل وهذا يجعل فرص كبيرة للتطوير واكتساب الخبرات من تجارب مختلفة. وأضاف الحارثي الذي شارك في مؤتمرات (وان افرا) العالمية خلال العشر سنوات الماضية أن التحديات التي تواجه صناعة الاعلام عالميا تجعل من المهم تبادل الأفكار واستعراض الحلول المبتكرة وطرق العمل الحديثة التي تستطيع أن تحمي وتطور هذه الصناعة.

وتعتبر الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان افرا) أكبر منظمة عالمية إعلامية يبلغ عدد أعضاءها أكثر من ثمان عشر الف مطبوعة, ويشترك فيها اكثر من ثلاثة الاف شركة, وستين رابطة اعلامية من ١٢٠ دولة. وتعقد مؤتمرات إقليمية في دول العالم وتصدر تقارير وابحاث عديدة لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الاعلام, وتهتم بالتدريب ودمج ابتكارات التقنية في الاستخدامات الإعلامية. ومركزها الرئيسي في باريس وفرانكفورت.

يذكر أن الحارثي حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وشهادة الماجستير في الصحافة الدولية من جامعة سيتي في بريطانيا، ويمتلك حصيلة خبرة تفوق العشرين عاماً في شؤون الإعلام التقليدي والجديد.

بدأ مسيرته المهنية في جريدة الشرق الأوسط في لندن قبل أن ينضم كمراسل لجريدة عرب نيوز التي تصدر باللغة الانجليزية. وانضم محررا الى صحيفة الفاينشال تايمز اللندنية كصحفي زائر

أنتقل للعمل كمحرر في صحيفة الاقتصادية التي تصدر في المملكة العربية السعودية، ثم مديرا للتحرير. تولى في عام 1997 منصب رئاسة تحرير مجلة الرجل التي كانت تصدر في لندن، ومن خلالها حصل على جائزة الخليج للتميز عام 2002 إثر النجاح الكبير الذي حققته المجلة في تلك الفترة.

تولى بعدها رئاسة تحرير مجلة سيدتي والمجلات الدورية، الصادرة عن المجموعة نفسها، وتسلم رئاسة تحرير جريدة عرب نيوز من عام 2013 وحتى عام 2016. ودشن خلالها مشروع منتدى عرب نيوز الحواري الذي يستضيف ندوات بحضور مسؤولين ودبلوماسيين لمناقشة قضايا الساعة.

وفي عام 2015 أطلق برنامج بدون شك على قناة mbc وكان مقدم ورئيس تحرير البرنامج الذي حقق جدلا ومشاهدة عالية في العالم العربي. كما فاز في انتخابات مجلس ادراة هيئة الصحفيين السعوديين في 3 نوفمبر ٢٠١٦ واصبح عضوا في المجلس الذي يمثل قطاع الاعلاميين.

وهو عضو مؤسس لمنتدى القيادات العربية الشابة في دافوس الشرق الاوسط. وعضو في مشروع الخليج 2000 في جامعة كولومبيا في نيويورك. وعضو سابق في نقابة الصحفيين البريطانية NUJ. كما حصل الحارثي على جائزة الابداع الاعلامي في بيروت لعام 2014 لنجاحاته في الاعلام المطبوع والمرئي والالكتروني.