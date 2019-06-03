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المغامسي يعلق على سؤال .. هل هناك تناقض بين العين المجردة والمراصد الفلكية في رؤية هلال رمضان؟
http://almnatiq.net/?p=736859
المناطق - متابعات

أوضح الشيخ صالح المغامسي ، أن لا أحد يستطيع رؤية هلال غير موجود ، فإذا لم يكن الهلال قد ولد بعد فلن يراه أحد ، هنا لا بد بالأخذ برأي أهل الحساب حول وجود الهلال أو عدم وجوده . وأضاف المغامسي خلال برنامج “منابر النور” على قناة إم بي سي : ” لا بد أن نفرق بين بناء الحكم الشرعي وقبول الشهادة ، فإذا أجمع أهل الحساب على أن الهلال لم يولد بعد في تلك الليلة فصعب أن تصدق أحداً أنه رآه ، فقد رأى وهماً أو خيالاً ، إلا أن يشهد عدد كبير منهم” .

وتابع المغامسي : ” القضاة يستصعبون الأمر حينما يأتي شخص واحد يشهد بأنه رأى الهلال في حين أجمع أهل الفلك أنه غير موجود” . وحول طريقة رؤية الهلال ، قال المغامسي المقصود رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بالمراصد الفلكية الموجودة الآن وكله جائز شرعاً ” .

 

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