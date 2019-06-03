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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

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خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736868
المناطق - واس

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ رعاهما الله ـ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب .

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