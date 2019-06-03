دول عربية تعلن غدا أول أيام العيد ومصر و الأردن وفلسطين وسوريا الأربعاء

المناطق - متابعات

أعلنت مجموعة من الدول العربية ان الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما أكدت أخرى منها مصر أن يوم غد متمم لشهر رمضان المبارك.

وأفاد الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية بقرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال، مساء اليوم الاثنين، وبذلك يكون غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أكدت كل من الإمارات وقطر والكويت أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

بينما أعلنت مصر وسوريا وفلسطين وكذلك الأردن أن الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

أما العراق، فأكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، على السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد. ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.

بدوره، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الثلاثاء هو الـمتمم 30 من شهر رمضان المبارك، وعليه يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر في فلسطين.