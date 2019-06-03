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بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك

بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك

بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك

بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736880
المناطق - تبوك
تنظم بلدية مركز المنجور خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية لاحتفال العيد بعنوان “عيدنا معاً غير” في الحديقة العامة في المنجور  حيث تضم برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية، وتنطلق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح رئيس البلدية المهندس سعيد بن محمد العمري أن البرامج والفعاليات الترفيهية خلال عيد الفطر المبارك لهذا العام تركز على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى دعم القطاع البلدي لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني التي تجعل من المواطن المحور الأساسي لعملية التنمية .
وتتضمن الفعاليات أقسام مخصصة للأطفال والنساء والعائلات والشباب، تشتمل على فقرة استعراضية بمسمى (الله البادي ) وسيكون هناك نشيد خاص بالعي بمشاركة اطفال المنجور و ألعاب ترفيهية، ومسابقات ثقافية ،وعروض خاصة للمواهب ، والرسم الحر للأطفال، وبالونات العيد ، والفرق الترفيهية للأطفال .وفقرة استعراضية بمشاركة مجموعه من البنات الصغار كما ستكون هناك مسابقة خاصة للحضور وتوزيع جوائز قيمة للحضور والمشاركين .
ودعا المهندس العمري أهالي وسكان المنجور والقرى المجاورة لها لحضور الفعاليات التي تنوعت لتلبي احتياجات الأسر من سكان القرية .

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