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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
http://almnatiq.net/?p=736887
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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