احدث الأخبار

إصابة ستة أشخاص في حادث مروري بالمخواة
أبرز المواد
 “التجارة” تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم مهرجان أبها وجدة للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية ونائبه يتقدمان المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبلان المهنئين
أبرز المواد
 بلدية المنجور تنظم احتفالية “عيدنا معاً غير ” خلال أيام عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 الشؤون الإسلامية تحدد وقت صلاة عيد الفطر بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 دول عربية تعلن غدا أول أيام العيد ومصر و الأردن وفلسطين وسوريا الأربعاء
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 المغامسي يعلق على سؤال .. هل هناك تناقض بين العين المجردة والمراصد الفلكية في رؤية هلال رمضان؟
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الحارثي يتلقى تهنئة رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأبناء (وان افرا) فرناندو دي يارزا
منطقة مكة المكرمة
إصابة ستة أشخاص في حادث مروري بالمخواة

إصابة ستة أشخاص في حادث مروري بالمخواة

أبرز المواد
“التجارة” تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم مهرجان أبها وجدة للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

“التجارة” تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم مهرجان أبها وجدة للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية ونائبه يتقدمان المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبلان المهنئين

أمير المنطقة الشرقية ونائبه يتقدمان المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبلان المهنئين

أبرز المواد

إصابة ستة أشخاص في حادث مروري بالمخواة

إصابة ستة أشخاص في حادث مروري بالمخواة
http://almnatiq.net/?p=736892
المناطق - الباحة
أصيب ستة أشخاص بإصابات مابين خطير ومتوسطة اثر حادث مروري وقع مساء اليوم في المخواة مدخل قرية ذي عبن
واوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتي في تمام الساعة 21:59 مساء اليوم الاثنين بالمخواه مدخل قرية ذي عين .
مشيرا بانه   ورد بلاغ للعمليات عن وقوع حادث وبه عدد من الاصابات وفور تلقي البلاغ تم توجيه خمس فرق اسعافية من الهلال الاحمر وفرقه من اسعاف الصحة ومدير الشئون الاسعافيه بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني والقائد الميداني صالح علي محفوظ .
 وعند وصول اول فرقة للموقع افادت بوجود 6 اصابات بالموقع تم فرز الاصابات وتمثلت ثلاث اصابات خطيره واصابه توقف قلب وتنفس وتم عمل cpr واصابه متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه العام من قبل الفرق الاسعافيه من الهلال الاحمر .واصابه خطيره ايضاً توقف قلب وتنفس cpr نقلت من قبل اسعاف الصحة.

روابط ذات صلة

“التجارة” تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم مهرجان أبها وجدة للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

“التجارة” تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم مهرجان أبها وجدة للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
أمير المنطقة الشرقية ونائبه يتقدمان المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبلان المهنئين

أمير المنطقة الشرقية ونائبه يتقدمان المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبلان المهنئين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*