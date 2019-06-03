إصابة ستة أشخاص في حادث مروري بالمخواة

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أصيب ستة أشخاص بإصابات مابين خطير ومتوسطة اثر حادث مروري وقع مساء اليوم في المخواة مدخل قرية ذي عبن

واوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتي في تمام الساعة 21:59 مساء اليوم الاثنين بالمخواه مدخل قرية ذي عين .

مشيرا بانه ورد بلاغ للعمليات عن وقوع حادث وبه عدد من الاصابات وفور تلقي البلاغ تم توجيه خمس فرق اسعافية من الهلال الاحمر وفرقه من اسعاف الصحة ومدير الشئون الاسعافيه بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني والقائد الميداني صالح علي محفوظ .

وعند وصول اول فرقة للموقع افادت بوجود 6 اصابات بالموقع تم فرز الاصابات وتمثلت ثلاث اصابات خطيره واصابه توقف قلب وتنفس وتم عمل cpr واصابه متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه العام من قبل الفرق الاسعافيه من الهلال الاحمر .واصابه خطيره ايضاً توقف قلب وتنفس cpr نقلت من قبل اسعاف الصحة.