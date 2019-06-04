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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن
http://almnatiq.net/?p=736897
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

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