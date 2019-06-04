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أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736900
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
وجاء في برقية التهنئة الخطية التي رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين ” أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يمتعنا بوجودكم ويمد لنا في حياتكم، ويديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة “.
وفي برقية مماثلة لولي العهد، قال سموه :” يسعدني أن أبعث لسموكم الكريم خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية”.

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