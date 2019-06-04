أمير منطقة حائل وسمو نائبه يرفعان التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي بهذه المناسبة : ” نحمد الله على نعمه وعلى استمرار المناسبات السعيدة وبلادنا بفضل من الله ثم بحكمة ورعاية قيادتنا الحكيمة ترفل بالأمن والرخاء وقد أكمل أبناء الوطن والمقيمون على ترابه الطاهر صيامهم وقيامهم في هذا الشهر الفضيل ويستقبلون عيد الفطر بكل فرح وسرور ” .

كما هنأ أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وأفراد الشعب السعودي الكريم كافة وأبناء منطقة حائل الكرام، سائلا الله أن يجعل كل أيامهم أعياداً وأن يعيد على الجميع هذه المناسبة أعواماً مديدة وهم بصحة ودوام توفيق .

من جهته رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في تصريح صحفي بهذه المناسبة : ” يحل علينا عيد الفطر المبارك وبلادنا بفضل من الله ثم القيادة المباركة لولاة أمرنا يحفظهم الله تسير بخطى ثابتة على الصعيدين الدولي والمحلي، وهو ما يضاعف من فرحتنا جميعا كأبناء لهذا الوطن الغالي بعد أن منّ الله علينا بالصيام وأداء العبادات، داعياً الله بقبول الطاعات من الجميع ” .

وقدّم نائب أمير منطقة حائل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل .

وهنأ سموه أفراد الشعب السعودي الكريم كافة وأبناء منطقة حائل الكرام ، متمنياً لهم عيداً سعيداً وذنباً مغفوراً وسعادةً في الدارين إنه سميع مجيب .