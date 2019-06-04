الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الدكتور السند الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية وهي في خير حال، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.