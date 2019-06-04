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سمو أمير منطقة جازان يبحث مع وكيل وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا

سمو أمير منطقة جازان يبحث مع وكيل وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا

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سمو أمير منطقة جازان يبحث مع وكيل وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا

سمو أمير منطقة جازان يبحث مع وكيل وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا
http://almnatiq.net/?p=736909
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بقصر سموه بمدينة جيزان مساء اليوم وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
واستهل سمو أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة أكد فيها أن عقد اللقاء والجولة التي يقوم بها وكيل وزارة الطاقة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لبحث متابعة ومناقشة أسباب انقطاع خدمة الكهرباء بمنطقة جازان والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة لأهالي المنطقة , والسعي الدائم لتوفير أفضل الخدمات في مجال الطاقة والكهرباء، راجياً العون والتوفيق للجميع .
وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة، والعمل على تلافي انقطاعات التيار الكهربائي مستقبلا , موجهاً سموه بأهمية مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل بما يلبي احتياجات الأهالي من الكهرباء التي تخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة .
من جانبه أكد الدكتور العبادي دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان , وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لمشروعات خدمات الوزارة بالمنطقة .
كما تم خلال اللقاء بحث احتياجات منطقة جازان من التوسع بالمشروعات والخدمات وسبل تطويرها والخدمات التي تقدمها الوزارة بمنطقة بجازان لأبناء المنطقة والمقيمين بها , والأعمال والبرامج التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات, والسبل الكفيلة بتسريع إنجاز المشروعات.

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