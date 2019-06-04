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سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك ..

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سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك ..

سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك ..
http://almnatiq.net/?p=736913
جازان _ فضة عطيف

رفع صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: ” يطيب لي أن أرفع لكم أيدكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بأسمي ونيابة عن أهالي منطقة جازان , وأسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

كما رفع سموه خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

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