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“واتس آب” تطلق ميزة خاصة “غير متاحة” للجميع
http://almnatiq.net/?p=736919
المناطق - وكالات

تخطط “واتس آب” لإطلاق ميزة جديدة اسمها “الأزرار التفاعلية” تتيح إمكانية الاستفادة من ميزات إضافية، مثل إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.

وكُشف عن الأزرار الجديدة لأول مرة في العرض المقدم من قبل “فيسبوك”، من اتفاقية الوسائط الاجتماعية المنشورة على الإنترنت.

ووصلت الميزة إلى “النسخة التجريبية” من تطبيق “واتس آب” (الإصدار 2.19.60.26 على iOS).

وتتمثل الفكرة في أنه سيكون بإمكانك النقر فوق أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل “واتس آب”. وتهدف الميزة إلى تفاعل الشركات مع العملاء من خلال تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، لذا من المحتمل أن يتعلق الأمر بإجراء عمليات شراء أو ترتيب عمليات التسليم.

ويصف “واتس آب” الميزات الجديدة كجزء من “تنسيقات الرسائل الأكثر ثراء”.

وللأسف، ليس هناك ما يشير إلى أن الأزرار الخاصة ستكون متوفرة أيضا في المحادثات المنتظمة. كما لم يجر تشغيل الميزة حتى الآن في النسخة التجريبية، حيث شوهدت لأول مرة.

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