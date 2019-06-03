احدث الأخبار

هيئة الترفيه تقدم حفلات العيد مع كوكبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي
أبرز المواد
 سمو نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك
منوعات
 “واتس آب” تطلق ميزة خاصة “غير متاحة” للجميع
أبرز المواد
 الجيش اليمني يدمر موقعاً مستحدثاً للميليشيا شرقي محافظة الحديدة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك ..
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يبحث مع وكيل وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ومعالجتها وتلافيها مستقبلا
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل وسمو نائبه يرفعان التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن
أبرز المواد
 إصابة ستة أشخاص في حادث مروري بالمخواة
أبرز المواد
هيئة الترفيه تقدم حفلات العيد مع كوكبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي

هيئة الترفيه تقدم حفلات العيد مع كوكبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي

أبرز المواد
سمو نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

سمو نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

أبرز المواد
أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك

أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك

منوعات
“واتس آب” تطلق ميزة خاصة “غير متاحة” للجميع

“واتس آب” تطلق ميزة خاصة “غير متاحة” للجميع

أبرز المواد

أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك

http://almnatiq.net/?p=736923
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد  بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك  التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية و الإسلامية باليمن والبركات ويديم على بلادنا الأمن والأمان والأزدها في ظل قيادتكم الحكيمة
كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية .

روابط ذات صلة

رسالة انتحار غامضة تثير الهلع داخل جامعة مصرية .. واستنفار للجهات الأمنية

رسالة انتحار غامضة تثير الهلع داخل جامعة مصرية .. واستنفار للجهات الأمنية
دراسة: تجارب الطفولة السيئة مرتبطة بمشاكل في النوم عند الكبر

دراسة: تجارب الطفولة السيئة مرتبطة بمشاكل في النوم عند الكبر
تنبيه من الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض ومحافظاتها

تنبيه من الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض ومحافظاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*