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سمو نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

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سمو نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

سمو نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736926
جازان _ فضة عطيف
رفع صاحب السمو الملكي محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
وقال سموه: ” يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ـ حفظكم الله ـ خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلاً الله المولى عز وجل أن يديم على سيدي الكريم موفور الصحة والعافية, وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأن يبقيكم ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة “.
كما رفع سموه خالص التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

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