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لجنة “تراحم حائل” تفرج عن “37” سجيناً يمثلون الدفعة الأولى والثانية من المفرج عنهم

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لجنة “تراحم حائل” تفرج عن “37” سجيناً يمثلون الدفعة الأولى والثانية من المفرج عنهم

لجنة “تراحم حائل” تفرج عن “37” سجيناً يمثلون الدفعة الأولى والثانية من المفرج عنهم
http://almnatiq.net/?p=736929
المناطق _ حائل
أفرجت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة حائل “تراحم حائل” عن (37) سجيناً يمثلون الدفعة الأولى والثانية من المفرج عنهم, وذلك بالتنسيق والمتابعة مع محكمة التنفيذ وإدارة السجون بالمنطقة.
   وكانت لجنة “تراحم حائل” – بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الرئيس الفخري للجنة – عملت على إطلاق حملة “تفريج كربة” تحت شعار “أسر السجناء لا ذنب لهم .. فلنكن سندا لهم” وذلك في 23 من شهر رمضان المبارك، وقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز بإطلاق الحملة نيابة عن سمو أمير المنطقة, بمشاركة وحضور جمع من أهالي المنطقة ورجال الأعمال والإعلاميين.
   وقدم رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم حائل” راضي بن سنيد الشمري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل للجنة ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل على إطلاق الحملة في عامها الثالث نيابة عن سمو أمير المنطقة, مقدماً الشكر والتقدير للمشاركين في الحملة كافة الذين أسهموا في دعم الحملة والإفراج عن السجناء.
   ونوه الشمري بأعضاء ومنسوبي لجنة “تراحم حائل” الذين بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاح الحملة وإظهار أعمال اللجنة بالشكل المأمول تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة بما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأفراد أسرهم.

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