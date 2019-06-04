“مدني جازان” :إحذروا مخاطر الألعاب النارية

جازان _ فضة عطيف

مع إقتراب حلول عيد الفطر المبارك تعود للواجهة مجددا أحداث إصابات الألعاب النارية التي سببتها خلال الأعوام الماضية وفِي بعض الأحيان الوفاة عند التعرض لإصابات مباشرة في بعض الأنواع عالية الخطورة ، إضافة الى ما تسببه من أضرار في الممتلكات خلفتها هذه الألعاب الخطيرة وعدم مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم وشرائهم لهذه الألعاب دون رقيب .

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة ينتج عنها أضرار كبيرة أبرزها الصحية والتي ينتج عنها إصابات بالغة في الجسم وفقد أحد الأعضاء بالجسم أو مع تسببها بإندلاع الحرائق .

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس أن الألعاب النارية تشكل خطرا كبيرا خصوصاً بعد تواجد نوعيات من الألعاب النارية ذات خطورة عالية قد تسبب في فقد الشخص لأحد أطرافه بالإضافة لما قد يتعرض له من إصابات خطيرة كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم وتسببها أيضاً في إندلاع الحرائق.

وحذر “وهاس” من الإنجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية ولا سيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك , حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد رغم أنها تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها خاصة من فئة الأطفال.

من جانبه شدد مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم وإستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية والتأكد من عدم إقتناء أبنائهم لها .

وبين الغامدي أن الدولة رعاها الله قد خصصت مواقع للإحتفال وإنطلاق الألعاب النارية في مختلف مناطق المملكة وبرعاية الجهات المسؤولة تتوفر فيها جميع وسائل ومتطلبات السلامة العامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق ومسافات الأمان اللازمة مع التزام الجهات المنفذة لهذه الألعاب بسلامة العاملين فيها والسلامة والصحة المهنية وهذه المواقع يعلن عنها وتحدد مواقعها في القنوات الرسمية بالإعلام المرئي والمسموع وجميع قنوات التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والإلكترونية بهدف أن تكون معلومة لدى جميع شرائح المجتمع وخاصة الأسر وأطفالهم بهدف الاستمتاع بأجواء فرحة عيد الفطر السعيد في كل أمان وطمأنينة.

واختتم اللواء وهاس بأنه من الاهمية بمكان قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة العديد من الإصابات والضحايا وأقسام الطوارئ بالمستشفيات خير شاهدٍ على أضرارها .. سائلاً المولى – عز وجل – أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي قد تهدد سلامتهم .